Região Norte com predomínio de tempo nublado nesta terça-feira (27)

O tempo nublado a encoberto ainda persiste na maior parte da região Norte, nesta terça-feira (27). Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Acre.

Nublado com pancadas de chuva em Tocantins. Parcialmente nublado a nublado passando a encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas, em Rondônia.

A temperatura mínima na região Norte deve ser de 20 graus. A máxima pode chegar a 35 graus.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

Cintia Moreira, o tempo e a temperatura.