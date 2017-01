Repertório conquista turistas do navio M/S Queen Victoria durante concerto no Teatro Amazonas

Após visitar o Teatro Amazonas e prestigiar o concerto da Orquestra de Câmara do Amazonas, promovido no último dia 25 pelo Governo do Estado, via Secretaria de Cultura, os turistas do navio transatlântico, o M/S Queen Victoria, manifestaram grande entusiasmo pelo repertório que apresentou obras de Heitor Villa-Lobos, Claudio Santoro e Edmundo Villani-Cortês, conforme relatado por e-mail enviado pela concierge do cruzeiro, Juliana Comissoli, ao maestro Marcelo de Jesus.

“Ontem a noite os passageiros do navio Queen Victoria tiveram o prazer de assistir a Orquestra no Teatro do Amazonas. Não tenho certeza se você era o regente da noite, mas descobri seu nome pesquisando na internet. A plateia está em êxtase e impressionada que alguns dos nomes locais e musicas de estilos brasileiros não são de reconhecimento internacional. Caso você seja o maestro da noite de ontem, poderia por favor me informar o nome dos 3 compositores brasileiros que você mencionou no palco, já que os hospedes a bordo estão a perguntar e gostariam de saber mais desses artirstas. Espero estar contactando a pessoa certa. O concerto foi espetacular”, escreve Juliana.

O concerto iniciou homenageando um dos artistas mais vendidos em 2016, Wolfgang Amadeus Mozart – com “Eine Kleine Nachtmusik”. O repertório seguiu com “Bachianas Brasileiras nº 4 (Prelúdio)” de Heitor Villa-Lobos, com “Ponteio” de Claudio Santoro e com “Cinco Miniaturas Brasileiras” (Preludio / Toada / Choro / Cantiga de Ninar / Baião) de Edmundo Villani-Cortês.

“O Concerto aconteceu num clima bem descontraído, a plateia estava bem receptiva. Antes de cada música eu falava um pouco sobre o compositor e a obra. Eles ficaram bem animados, até levantavam durante o espetáculo e chegavam próximo do palco para me cumprimentar e tirar uma foto. Foi muito legal. Para a Orquestra é sempre um orgulho estar no palco do Teatro Amazonas apresentando a cultura e a música brasileira”, relata o maestro Marcelo de Jesus.

Cruzeiro – O M/S Queen Victoria foi o maior navio transatlântico a lançar âncoras em Manaus. A bordo estavam 1.997 turistas e 981 tripulantes. No desembarque, os turistas foram presenteados com artesanatos e guias bilíngues para se localizarem durante o passeio na cidade. A Temporada de Cruzeiros continua até junho deste ano, com a chegada de mais 12 navios.