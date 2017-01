Resultados do Sisu 2017 são divulgados

SISU 2017

Os resultados da primeira edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram divulgados nesta segunda-feira (30), no portal http://sisu.mec.gov.br/selecionados. Caso não consiga visualizar o resultado, a recomendação é limpar o cache ou apertar F5 na página do Sisu.

Os candidatos aprovados devem realizar a matrícula nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro, nas instituições em que estudarão. O MEC esclarece que o prazo da chamada regular pode ser estendido, a critério da instituição, até quarta-feira (8).