Réveillon 2017 – Banda Rabo de Vaca promete agitar na Itaúba e Ponta Negra

Há mais de cinco anos sem integrar a programação da virada de ano da cidade, a banda amazonense Rabo de Vaca retorna para o Réveillon 2017 com show duplo. A banda subirá no palco da avenida Itaúba, na zona Leste, e também na Praia da Ponta Negra. Os artistas de forró consagrados no circuito regional preparam um repertório inédito.

A primeira apresentação começa às 23h na zona Leste, onde a Rabo de Vaca será responsável por fazer a contagem regressiva da Virada do Ano. Depois a banda se desloca até a praia da Ponta Negra para agitar o palco a partir das 3h40, onde se apresenta até às 5h30, encerrando a programação do Réveillon da Cidade.

De acordo com o empresário da Banda, Dácio Farias, o público pode esperar um show totalmente novo, preparado para combinar com a ocasião, que é a chegada do Ano Novo. “Tocaremos músicas inéditas, que serão os próximos sucessos de 2017”, explica.

Farias conta, ainda, que sucessos atuais e os que marcaram a carreira do Rabo de Vaca também serão lembrados. “Vai ter muita agitação, muita novidade, vamos relembrar alguns sucessos da banda e, como fevereiro já está próximo, pode rolar até música de Carnaval. Estamos muito ansiosos, apesar da correria de estar em dois lugares, já está tudo preparado, criamos rotas de escape junto com a prefeitura para facilitar a movimentação da banda”, finaliza.

Tradição

Além da Ponta Negra e avenida Itaúba, a Praça do Amarelinho, no bairro Educandos, zona Sul, também será palco da tradicional festa de Ano Novo. Este é o quarto ano consecutivo que a festa de Réveillon, organizada pela Prefeitura de Manaus, é realizada simultaneamente em três zonas da capital.

Samba, pagode e forró dão o tom da festa: Américo Madrugada e banda; Embalasamba; Banda Impakto, Xote Real e Frutos do Pagode são as atrações confirmadas na Virada do Ano no Amarelinho.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Educandos

20h às 21h30 – Américo Madrugada e Banda

21h50 às 23h20 – Embalasamba

23h40 – 01h10 – Banda Impakto

01h30 – 03h – Xote Real

03h20 – 04h20 – Frutos do Pagode

Intervalos – DJ

Itaúba

20h10 às 21h10 – Nunes Filho

21h30 às 22h40 – Márcia Novo

23h às 00h40 – Rabo de Vaca

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

01h às 03h – Estrelas (Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Kátia Maria e Edilson Santana)

03h30 às 04h40 – Israel Novaes e Banda

Intervalos – DJ

Ponta Negra

19h às 20h – DJ May Seven

20h às 21h – Casa de Caba

21h20 às 22h20 – The Stone Ramos

22h30 às 00h – Estrelas (Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jessyca Stephens, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim)

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

00h30 às 01h50 – Israel Novaes e Banda

02h20 às 03h20 – Redphone

03h40 às 5h30 – Rabo de Vaca

Intervalos – DJ May Seven

Texto: Karyme Dibo / Manauscult

Foto: Ingrid Anne e David Batista / Manauscult e Divulgação