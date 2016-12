Réveillon anuncia atrações de primeira

Parte do circuito das maiores festas de ano novo em Manaus, o primeiro réveillon da Imperial Pub promete ser bem agitado. A casa localizada no V8 Center, na Av. Ephigênio Salles, nº 2574 – Aleixo, terá três atrações musicais: as bandas EV5, Josephynas e Reconnect, que vão animar a chegada de 2017. A festa começa ás 22h deste sábado (31), com entrada á R$ 30.

Quem adquirir o passaporte VIP no valor de R$100, terá direito a desfrutar de um buffet com frios e canapés (de 23h á 01h30) e bebidas como cerveja, chopp, caipirinha, água e refrigerante liberadas até 03h da manhã. Das 04h ás 05h, um ‘caldinho’ será servido aos remanescentes.

A Reconnect fará o ‘esquenta’ para a chegada do novo ano. Com cinco anos de carreira, a banda é formada por Wallison Lira (voz e guitarra), Jephy Santos (guitarra solo), Luciano Souza (baixo) e Wanderlei Galdino (bateria). O set-list terá os grandes clássicos do rock nacional, como Legião Urbana e Charlie Brown Jr.

A banda EV5 fará a contagem regressiva, tocando os maiores hits do Cidade Negra, Ultraje a Rigor, Beatles, Kings Of Leon, entre outros. Já nas primeiras horas de 2017, chega as Josephynas. O repertório será mesclado com pop, rock e o já tradicional brega.