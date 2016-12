Réveillon de Manaus – 27 artistas vão comandar a festa em três zonas da cidade

Vinte e sete atrações se apresentarão nos três pontos onde ocorrerão as festas de Réveillon promovidas pela Prefeitura de Manaus. Os shows dos artistas se iniciam a partir das 19h na Ponta Negra, zona Oeste; às 20h na avenida Itaúba, zona Leste, e Educandos, zona Sul.

No último dia de 2016, a festa na Ponta Negra se inicia com a DJ May Seven. Às 20h sobe ao palco a banda Casa de Caba. Às 21h30 o brega da banda The Stone Ramos comanda a festa. A partir das 22h30 será a vez das cantoras Fátima Silva e Jessyca Steffens, juntamente com os cantores Israel Paulain, Junior Paulain, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim, que promovem o “Show das Estrelas”.

Para comemorar a virada do ano, meia noite, os shows dão uma pausa para a queima de fogos que durará, aproximadamente, dez minutos. Após o show pirotécnico, o “cara do arrocha” Israel Novaes, atração nacional, sobe ao palco da Ponta Negra para dar continuidade à festa. Em seguida se apresenta a banda Redphone, às 2h20, e Rabo de Vaca, às 3h40. A DJ May Seven volta ao palco para encerrar a festa nas primeiras horas de 2017.

Zona Leste

O “príncipe do brega” Nunes Filho será a primeira atração do Réveillon na Avenida Itaúba, às 20h10. Em seguida, a cantora Márcia Novo fará sua apresentação, a partir das 21h30. A Banda Rabo de Vaca fará sua primeira participação na noite do Réveillon às 23h. Os shows serão interrompidos para a queima de fogos.

Retomando o show, sobem ao palco da Itaúba para o “Show das Estrelas” os cantores Carlinhos do Boi, Zezinho Correa, Márcia Siqueira, Katia Maria e Edilson Santana.

Às 3h30, Israel Novaes – que já terá se apresentando na Ponta Negra – apresenta seu show para o público da Zona Leste. A festa encerra com o DJ Ricardo Love.

Educandos

Na Zona Sul da cidade, a festa da virada do ano será no Amarelinho, no Educandos, onde os shows começam às 20h com Américo Madrugada e Banda. Às 21h50, Embalassamba se apresenta, seguido da Banda Impakto, às 23h40, do forró do Segura Pisada, às 1h30, e Frutos do Pagode, às 3h20. O DJ Marcio Roberto encerra a festa.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Educandos

20h às 21h30 – Américo Madrugada e Banda

21h50 às 23h20 – Embalassamba

23h40 – 01h10 – Banda Impakto

01h30 – 03h – Xote Real

03h20 – 04h20 – Frutos do Pagode

Intervalos – DJ Ricardo Love

Itaúba

20h10 às 21h10 – Nunes Filho

21h30 às 22h40 – Márcia Novo

23h às 00h40 – Rabo de Vaca

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

01h às 03h – Estrelas (Carlinhos do Boi, Zezinho Corrêa, Márcia Siqueira, Kátia Maria e Edilson Santana)

03h30 às 04h40 – Israel Novaes e Banda

Intervalos – DJ

Ponta Negra

19h às 20h – DJ May Seven

20h às 21h – Casa de Caba

21h20 às 22h20 – The Stone Ramos

22h30 às 00h – Estrelas (Fátima Silva, Israel e Jr. Paulain, Jéssica Stephens, Adriano Arcanjo e Sinézio Rolim)

00h às 00h10 – Show Pirotécnico

00h30 às 01h50 – Israel Novaes e Banda

02h20 às 03h20 – Redphone

03h40 às 5h30 – Rabo de Vaca

Intervalos – DJ May Seven

Texto: Mônica Figueiredo / Manauscult

Foto: Ingrid Anne e David Batista / Manauscult