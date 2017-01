Rodoviários ameaçam parar 100% da frota novamente

A greve prevista para segunda-feira (23) foi suspensa pela justiça, mas rodoviários ameaçam parar 100% da frota na próxima sexta-feira (27).

Na última sexta-feira (20), um liminar concedida pela desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves, presidente do Tribunal Regional do Trabalho (11ª região), suspendeu a greve do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Manaus marcada para esta segunda-feira (23).

Mas, de acordo com fontes extras oficiais, se até quinta-feira (26), não tiverem suas revindicações atendidas, os rodoviários voltarão a paralisar 100% da frota.

“Se não resolverem até quinta-feira, com prisão ou não, vamos para cima e parar 100% já na próxima sexta-feira”, disse a fonte.