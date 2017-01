Safra de café pode chegar a 74 milhões de sacas em 2017

A safra de café brasileiro deste ano de 2017 deverá atingir entre 43,65 milhões e 47,51 milhões de sacas de 60 quilos, do produto beneficiado, que é contabilizado junto com as categorias do café arábica e conilon. A informação é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgada nesta, terça-feira (17). De acordo com o levantamento esse número representa uma queda entre 15 e 7,5 por cento em comparação com a produção do ano de 2016, que ficou em 51,37 milhões de sacas.

O café arábica domina 80 por cento o plantio das lavadouras no país do total produzido. De acordo com o Conab, o arábica deve fechar entre 19,3 e 12,7 por cento e que isto deve ao ciclo de bienalidade negativa do grão do café.

Já o café conilon, apresentou 20 por cento do total de café do país, calculando em 8,64 e 9,63 milhões de sacas, com um crescimento esperado de 8,1 a 20,5 por cento em relação à safra anterior do ano de 2016. Esses resultados devem à recuperação da produtividade nos estados da Bahia e de Rondônia.

A área total plantada no país estima um aumento de 0,2 por cento em comparação ao ano de 2016, devendo atingir 2,23 milhões de hectares. Contudo, apesar do crescimento na área plantada, a pesquisa apurou que pode haver uma redução de produtividade em termos gerais entre 12,6 por cento e 4,9 por cento o que apresenta cerca de 23,02 por cento e 25,05 sacas por hectare. O café arábica têm uma influência maior do ciclo atual de baixa bienalidade, o que deve gerar uma produtividade entre 23,48 e 25,40 sacas por hectare.

Já o café conilon tem uma origem mais rústica e tolerante às pragas, deve apresentar uma recuperação por parte do potencial de produtividade, o que deve oscilar entre 21,33 e 23,78 sacas por hectare, com um aumento entre 13,4 e 26,5 por cento. Entre tanto, existe uma possibilidade de uma diminuição de 4,7 por cento na área em produção por conta dos problemas climáticos pontuais, como: a seca e a má distribuição de chuvas por três anos seguidos no estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de café do País.

Reportagem, Tayssa Bryto