Saiba como fazer parte do maior movimento educacional de crianças e jovens do planeta aqui em Manaus

Vivenciar a vida ao ar livre, convivência em equipe, atividades atraentes e variadas, além do desenvolvimento pessoal com acompanhamento individual e o aprender fazendo, constitui o método escoteiro no qual se norteia sistema de educação não formal aplicado ao escotismo.

O Método Escoteiro é um sistema de progressão que tem a intenção de estimular as capacidades e interesses de cada jovem. Isso acontece através de desafios a serem superados, da vivência de aventuras, do incentivo a exploração, a realização de descobertas, a experimentar coisas novas, inventar e desenvolver a capacidade de achar soluções; mas sempre respeitando individualmente os limites de cada jovem.



Para que possamos contribuir com um mundo melhor, onde essas crianças e jovens possam ser participativas e influente na sociedade onde vive o movimento escoteiro na cidade de Manaus está com inscrições abertas para crianças e jovens de 7 a 21 anos de idade. Trata-se do processo de inscrições em um dos maiores grupos de Manaus. O Grupo Escoteiro Benjamin Constant, localizado no Parque Ponte dos Bilhares, abre o processo de recrutamento de crianças, jovens e adultos maiores de 21 anos. Localizado em uma área verde de mais de 1000 mil metros quadrados o espaço se torna atraente para pratica do escotismo, as reuniões do grupo acontecem todos os sábados da 14h30min às 17h30min no lado da Avenida Constantino Nery, próximo a área de conveniência do parque. Para realizar as inscrições, basta que os pais ou responsáveis entrem em contato com um dos integrantes do movimento no mesmo horário das reuniões, todos os sábados.



Princípios do Escotismo

A Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM) define como Princípios do Escotismo:

1. Dever para com Deus (crença e vivência de uma fé, independentemente de qual seja);

Convidamos os jovens a ir além do mundo material, a orientar suas vidas por princípios espirituais e a seguir caminhando em busca de Deus, presente na experiência de todos os dias, na criação, no próximo, na história. Além disso, nós os convidamos a viver sua fé com alegria, sem nenhuma hostilidade para com aqueles que buscam, encontram ou vivem respostas diferentes diante de Deus, abrindo-se ao interesse, à compreensão e ao diálogo com todas as opções religiosas.

2. Dever para com os outros (participação na sociedade, boa ação, serviço ao próximo);

Propomos aos jovens respeitar com carinho o mundo natural, comprometer-se com o desenvolvimento sustentável e participar ativamente dos esforços para sua preservação e renovação. Entendemos que o ser humano só se realiza plenamente quando exerce sua liberdade respeitando a do próximo. Propomos aos jovens que busquem sua realização por meio do serviço ao próximo e que se integrem de maneira responsável e solidária à sua comunidade. No plano das relações pessoais, nós os convidamos a desenvolver sua afetividade com naturalidade e respeito, pautando pelo amor seu comportamento sexual.

3. Dever para consigo próprio (crescimento saudável e auto desenvolvimento).

Convidamos os jovens a usar progressivamente sua liberdade, a assumir-se com responsabilidade, a aprender a discernir e decidir, enfrentando as consequências de suas decisões e de seus atos. Nós lhes propomos que sejam fortes, mantendo-se firmes em seus objetivos e tendo coragem de ser autênticos, em um claro testemunho de que são e o que dizem ser.

Os benefícios de ser escoteiro

São bastante comuns os relatos de pais ou professores que percebem mudanças significativas no comportamento das crianças, adolescentes e jovens. Por meio das atividades que exigem concentração e esforço, de ações comunitárias e de um conjunto de valores que envolvem a lealdade, cortesia e educação, desenvolvemos a autonomia, a integração social, além do conceito de cidadania. Crianças e jovens inseguros ou tímidos acabam conquistando mais autoconfiança por meio desses estímulos emocionais e físicos.

Nossa intenção é proporcionar um ambiente de colaboração, onde se constroem amizades e valores levados por toda a vida. É por meio das atividades oferecidas que os jovens se desenvolvem, sendo incentivados a assumir liderança, a pensar e agir de maneira coletiva e sustentável, a se envolver com a comunidade, afim de tornarem-se independentes de forma responsável.

Prezamos o respeito, incentivando uma cultura de paz para que, assim, possamos entregar pessoas melhores à comunidade.

