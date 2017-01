Saiba mais sobre a microcefalia

O Ministério da Saúde confirmou a relação entre o Zika e o surto de casos de microcefalia em 2015 no Brasil. No ano passado, foram notificados mais de três mil e quinhentos casos suspeitos dessa malformação em recém-nascidos em 720 municípios de 21 estados do país. A microcefalia é uma condição neurológica rara em que a cabeça e o cérebro da criança são menores do que outras do mesmo sexo e idade. O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Kleber Luz, fala mais sobre o assunto.

“A microcefalia é um efeito da infecção do vírus Zika quando acomete uma mulher que esteja grávida. Geralmente quando vai produzir a microcefalia, a mulher está no primeiro ou no segundo trimestre, em torno do sexto mês de gestação. Em geral, é um dano gravíssimo para o recém-nascido, porque ele nasce com o cérebro atrofiado, o cérebro não consegue se desenvolver e, obviamente, uma criança que tem o cérebro atrofiado, vai ter todas as dificuldades no desenvolvimento do caminhar, de aprender, de falar, de se alimentar… Então é uma doença bastante grave. E toda a mulher que esteja grávida, que desenvolve uma doença febril, acompanhada ou não de manchas no corpo deve procurar o médico, porque em especial para elas, o governo disponibilizou testes para que se possa fazer o diagnóstico da infecção por Zika”, explicou o consultor.

LOC.: Quer saber mais? Acesse saude.gov.br/combateaedes. Ministério da Saúde, Governo Federal.