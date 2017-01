Santa Luzia e Morro da Liberdade recebem mutirão de limpeza

O mutirão de limpeza da Prefeitura de Manaus atua, nesta quarta-feira, 25 de janeiro, nos bairros Santa Luzia e Morro da Liberdade, zona Sul. O serviço mobiliza 180 trabalhadores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

As ruas São João e Professor Carlos Mesquita, do bairro Santa Luzia e o Residencial Jefferson Peres são os primeiros a receber as equipes de limpeza. Após a capinação, varrição, poda e raspagem do meio-fio, as equipes de remoção mecanizada passam para levar o lixo pesado que os moradores retiram de seus quintais.

Esse ano, as equipes de mutirão de limpeza da Semulsp já passaram por locais como a Praça 14, áreas de Prosamim, Cachoeirinha, Puraquequara, Conjuntos Canaranas e Gilberto Mestrinho, Avenida Noel Nutels, Avenida Max Teixeira, Cemitério Nossa Senhora Aparecida, Conjunto Morada do Sol, Conjunto Lula (Colônia Antônio Aleixo), Rua Bem Te Vi (Vale do Amanhecer), Conjunto Vila da Barra (Monte das Oliveiras), Loteamento Monte Cristo (Monte das Oliveiras), Conjunto Manauense (Vieiralves), Centro Pop (Petrópolis), Comunidade São Francisco (Tarumã), Igarapé da Cachoeirinha, Educandos e Colônia Oliveira Machado.

