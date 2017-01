São Paulo, Palmeiras, Furacão e Vitória estão fora da competição

Nesta terça-feira, a bola rolou para 10 jogos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, e teve time grande dando adeus à competição. O favoritíssimo São Paulo, atual campeão da Libertadores Sub-20 e das copas do Brasil e Ypiranga, ficou no zero a zero com a Chapecoense e foi eliminado nos pênaltis. A Chape fez quatro a dois nas penalidades e segue na competição. Outro grande que ficou pelo caminho foi o Palmeiras. O Verdão perdeu para o Sport por um a zero e também deu adeus a Copinha. Atlético Paranaense e Ituano empataram em um a um no tempo normal. Nas penalidades, melhor para o time paulista que venceu por quatro a três, garantindo a classificação para terceira fase. O Vitória foi derrotado pelo RB Brasil por um a zero. A rodada ainda teve: São Carlos três, Independente dois; Paulista um, Atlético Goianiense zero; Capivariano três, Nova Iguaçu dois, Primavera três, Santa Cruz dois. Batatais e Ferroviária empataram no tempo normal em três a três. Na disputa de pênaltis deu Batatais. Vasco e Botafogo de Ribeirão também ficou empatado no tempo normal em um a um e, na cobrança das penalidades, melhor para o Cruzmaltino, que venceu por quatro a dois.

Nesta quarta, a segunda fase da Copinha segue com: Corinthians e Manthiqueira, Coritiba e Taubaté, Ceará e Mogi Mirim, Internacional e Taboão da Serra, Bahia e Cruzeiro e Bragantino e Trindade. O Flamengo enfrenta o Nacional, o Goiás pega o São Caetano, o Santos joga com o Flamengo de São Paulo e, o Avaí duela com o Rio Branco. A rodada continua com: Grêmio Osasco e Juventus, Figueirense e Fluminense, Juventude e Santo André e, Água Santa e Estanciano.

Reportagem, João Paulo Machado