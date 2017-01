Saúde mental é destaque na Atenção Primária

Unidades de Saúde em Manaus estão realizando durante este mês uma série de atividades alusivas ao Janeiro Branco, campanha que tem o objetivo de promover ações em saúde mental e emocional para a qualidade de vida, o bem estar e a harmonia social.

Nesta sexta-feira, dia 20, os profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Montenegro, que fica no bairro Vieiralves, e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) – S 19, no bairro São Lázaro, ambas na zona Sul, reuniram a comunidade para destacar as ações da campanha.

Um dos temas abordados foi a “A socialização como instrumento para o Bem Estar Físico e Emocional”. Conforme a gerente da Rede de Atenção Psicossocial da Semsa, Efthimia Haidos, o objetivo é sensibilizar os usuários sobre a importância da socialização e indicar alternativas que ofereçam ajuda. “A ideia é fazer do mesmo de janeiro um marco temporal para que todas as pessoas comecem a refletir sobre a saúde mental.”

A Prefeitura de Manaus aderiu à campanha Janeiro Branco, mobilizando Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (CAPSs) e as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) para a promoção de ações voltadas para a qualidade de vida e bem estar dos usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante o mês de janeiro estão sendo realizadas atividades como rodas de conversa, palestras, dinâmicas de grupo e práticas integrativas.