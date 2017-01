SEAP divulga lista atualizada de presos recapturados, veja quem já retornou às celas

O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informa através de sua assessoria que, até esta quinta-feira (5), 65 presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) foram recapturados e encaminhados novamente para as unidades.

Segue a relação dos presos que já retornaram para as suas respectivas unidades:

Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj)

Total de recapturados até o dia 05 de janeiro: 33

Adelson Conceição Silva Almeida Adriano de Souza Gomes Adriano Lima Soares Antônio Jackson Branches Gomes Benys Alves De Souza Bruno Monteiro Batista Cleidinei Oliveira De Souza Cleverton dos Santos Carriga David Jesus de Souza Fan Ling de Oliveira Cintra Francinaldo Pereira Cardoso Genilson Silva de Castro Jean Rafael Moraes de Souza Joender Góes Marinho Jones Silva de Souza Juscelino Inacio da Silva Keven Vales Nogueira Leonardo Natividade Freitas Leonardo Vale Martins Leonei Pereira dos Santos Lucas do Carmo Oliveira Malaquias Pinto Cordeiro Miller de Souza Braga Oberlan Lima da Silva Orivan Carvalho de Souza Paulo Brasil da Silva Peterson Henrique Oliveira da Rocha Printes Guimarães Sodré Rafael Pereira De Sousa Railson Teles Guimaraes Wallace Oliveira Pinheiro Wendley de Souza Stanley Wilian de Souza Nunes

Recapturados Instituto Penal Antônio Trindade

Total de recapturados até o dia 05 de janeiro: 32