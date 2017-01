Seap e Polícia Militar realizam revista na Unidade Prisional do Puraquequara e apreendem drogas e celulares

Uma ação integrada entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultou na apreensão de 105 celulares, entorpecentes e uma pistola calibre 380, encontrada na cela 3, do pavilhão 4 da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP). Após a descoberta da arma, dois internos que residiam na cela foram transferidos para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e a pistola foi encaminhada para um Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O procedimento de revista foi realizado nesta quinta-feira (5), com o objetivo de retirar materiais ilícitos que poderiam ser usados para desestabilizar a unidade e promover alguma alteração. O efetivo empregado na revista foi de 145 pessoas, entre servidores da Seap e policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) e Batalhão de Choque.

Entre os materiais apreendidos estão: uma pistola calibre 380, 105 celulares, 93 baterias, 58 carregadores, 30 chips, 17 garrafas de bebida alcoólica, 9 pen drives, 9 porções de entorpecente, 38 estoques e um modem de internet.

Reforço de PM nas muralhas das unidades – A partir das deliberações do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, a Polícia Militar (PMAM) reforçou a partir da última quarta-feira (4) a segurança nas muralhas das principais unidades prisionais da capital com mais de 80 policiais militares.