SEDUC convoca 1.389 aprovados em concurso público

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) anuncia o cronograma de atendimento para os 1.389 aprovados no Concurso Público de 2014 para os cargos de professor, pedagogo, assistente técnico, merendeiro, assistente social, fonoaudiólogo, contador, engenheiro, estatístico, nutricionista, psicólogo e bibliotecário, para a Capital e interior.

O atendimento aos convocados da Capital será entre os dias 6 e 8 de fevereiro no Centro de Formação Padre José de Anchieta (Cepan), localizada na avenida Waldomiro Lustoza, 250, Japiim 2, Zona Sul de Manaus, obedecendo o seguinte cronograma:

Os convocados devem apresentar os seguintes documentos obrigatórios para a posse (originais e três cópias):

RG (Registro Geral);

CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);

PIS/PASEP (comprovante de extrato ou cópia da carteira de trabalho);

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Comprovante de Quitação Eleitoral ou Declaração de Quitação Eleitoral (último pleito – 2014 – 1º e 2º Turnos);

Certificado Militar (para homens);

Comprovante de Residência atualizado (Água ou Telefone);

Extrato de Conta Corrente (somente Bradesco);

Comprovante de Escolaridade (Diploma);

Histórico Escolar;

2 Fotos 3×4 (recentes);

Certidão de Fóruns criminais dos locais onde tenha residido nos últimos 02 (dois) anos, das Justiças Federal e Estadual (site do Tribunal de Justiça Estadual e site do Tribunal de Justiça Federal – com autenticação gerada pelo site);

Certidão de Antecedentes Criminais emitido pela Polícia Federal (site da Polícia Federal – com autenticação gerada pelo site) e Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos – Obs: No Amazonas, a certidão da Polícia Civil deverá ser emitida nos DIPs ou nos PACs;

Documentos de Pós-Graduações, Mestrado, Doutorado (caso o candidato possua);

Comprovante de Quitação Eleitoral ou Declaração de Quitação Eleitoral (último pleito – 2016 – 1º e 2º Turnos);

Atendimento interior

Os convocados no Concurso Público do interior devem procurar, a partir da próxima segunda-feira, 6 de fevereiro, o atendimento nas coordenadorias regionais, munidos dos documentos obrigatórios.

LISTA DOS CONVOCADOS NA CAPITAL E INTERIOR

Concurso Público 2014 – Cargo_ Assistente Técnico_Capital e Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Merendeiro_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Nível Superior_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Capital

Concurso Público 2014 – Cargo_ Pedagogo_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professor_Interior

Concurso Público 2014 – Cargo_ Professores_Capital

