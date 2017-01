Segunda edição da Colônia de Férias para PCD’s encerra com baile de carnaval

Ao som de marchinhas de carnaval, a segunda edição da Colônia de Férias para Pessoas com Deficiência (PCD’s) foi encerrada nesta segunda-feira, 30, na Minivila Olímpica do Coroado, na zona Leste. Em seis dias de programação, 130 crianças participaram das atividades oferecidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

As crianças participantes e suas famílias se divertiram dançando com o repertório da Orquestra Filhos da Floresta e a apresentação dos Garis da Alegria. O ponto alto do encerramento foi o desfile a fantasia de meninos e meninas. Michel Jackson, Homem-Aranha e Super-Homem foram alguns dos personagens escolhidos pelas crianças. Também foram oferecidos serviços de corte de cabelo, manicure e massagem aos participantes do evento.

Vitor Alves se fantasiou de Michel Jackson. O garoto não se incomodou com o público e incorporou o ídolo. “Ele é muito fã do cantor. Vitor gosta e imita as poses e os passes”, contou aos risos a mãe Gilcimara Alves e completou afirmando que na colônia de férias o filho, com o transtorno do espectro autista, brincou muito.

Considerado o mascote da colônia de férias, Thiago Marinho era só risos ao participar da roda de samba em sua cadeira de roda. Para a mãe, Rosilete Marinho, ele evoluiu muito com as atividades desenvolvidas pela Semjel. “Ele gosta muito da natação e por meio das atividades na piscina, teve um grande desenvolvimento”, comentou, sobre o filho que tem paralisia cerebral.

“É uma felicidade levar alegria para esse povo que precisa. Viemos somar forças para a implantação de políticas públicas ainda mais fortes nessa área”, disse o secretário da Semjel, Mário Barros.