Segundo IBGE, celular é o principal meio de acesso à internet no país

O celular se tornou o principal meio de acesso à internet dos brasileiros. De acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira (22) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano passado, 92,1 por cento dos domicílios brasileiros registraram acesso à internet pelo celular. A pesquisa também mostrou que 70,1 por cento dos domicílios o fizeram por meio do microcomputador. Em 2014, os brasileiros também usaram mais o celular do que o computador para acessar a internet.

De acordo com o IBGE, desde 2015 que os moradores de todas as regiões do país passaram navegar mais pela rede por meio do telefone móvel. Além disso, o levantamento também concluiu que o acesso à internet tem relação direta com os anos de estudo. O maior percentual de acesso à internet foi observado nas pessoas que tinham 15 anos ou mais de estudo. Alunos de escolas particulares também tiveram mais acesso à internet do que os da rede pública.

Reportagem, Juliana Gonçalves