Segurança em Manaus é reforçada neste fim de ano

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) iniciou na noite desta quarta-feira (21) uma operação de reforço ao policiamento na capital com objetivo de coibir crimes durante as festividades de fim de ano. A Operação Pescador XIII percorreu as zonas Leste, Norte, Oeste e Centro-Oeste de Manaus com 280 policiais Civis e militares. Na primeira noite de operação, duas pessoas foram presas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes, o intuito da operação é inibir a ação de criminosos, em especial crimes de homicídios, na região metropolitana de Manaus. Ele destacou que participam da ação policiais lotados na área administrativa da SSP-AM, que na operação atuam na parte ostensiva.

“No mês de dezembro há um registro maior de ocorrências, por conta da movimentação da cidade. Por isso queremos intensificar a presença da Polícia nas ruas e proporcionar a redução dos índices e a maior segurança da população”, afirmou.

A ação contou com instalação de barreiras policiais nas grandes avenidas e demais vias de grande fluxo; abordagens a pessoas, ônibus e demais veículos.

Durante a operação, 1408 pessoas foram abordadas e 742 carros e motos verificados, dos quais foram apreendidas 38 motocicletas por estarem irregulares. As duas pessoas presas estavam conduzindo uma motocicleta roubada.

Participaram das ações e abordagens a Policia Militar, Policia Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-Am) e servidores da SSP-AM.

As ações de segurança no período das festas natalinas terão continuidade por meio da Operação Natal 2016, da Polícia Militar, e reforço da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), que, desde a segunda-feira (19), realiza policiamento no Centro da cidade.

Fotos: Gabriel Gomes