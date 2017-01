Semed apresenta metas para 2017

Crescer 15% na nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e ter 95% dos alunos da rede alfabetizados é a meta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semed) para 2017.

Os números foram apontados após um levantamento feito pela Gestão Integrada da Educação (Gide) e apresentados nesta sexta-feira, 27 de janeiro, aos chefes de setores da secretaria durante o primeiro Painel Gerencial Pedagógico do ano.

A nota da rede municipal de ensino no último Ideb foi de 5,4 para os anos iniciais (1º ao 5º ano) e 4,3 para os anos finais (6º ao 9º ano). Para este ano, o objetivo é alcançar as médias de 6,2 e 4,9 respectivamente.

O crescimento, de acordo com a coordenadora geral da Gide, Musa Rosas Varela, é possível, já que foi proposto após estudos realizados junto às unidades de ensino. “Nós temos um plano bem elaborado com estratégias e ações, que se forem executados dentro do prazo, temos garantia de melhoria de resultado.”

A secretária Kátia Schweickardt participou da atividade e durante as discussões, destacou a importância de todos os setores organizarem a documentação e alimentarem os sistemas de gestão Semed.

A subsecretária de Gestão Educacional, Euzeni Trajano destacou, durante a reunião, o trabalho integrado desenvolvido pelas subsecretarias para alcançar esses índices. “Estamos alinhados com as subsecretarias de Administração e Finanças e também com a de Infraestrutura e Logística, e isso só fortalece o trabalho educacional desenvolvido pela Semed.”

A fim de chegar aos resultados propostos, durante o Painel Gerencial Pedagógico, os participantes debateram os indicadores do plano de ação global: índice de frequência dos professores, prevenção do abandono, recuperação dos alunos e cumprimento do currículo.

O próximo passo vai ser traçar o plano estratificado, onde cada escola e Divisão Distrital Zonal (DDZ) indicará sua meta, levando em conta suas especificardes.