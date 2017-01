Semed entrega lanchas escolares para zona Rural Ribeirinha

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), entrega, na manhã desta terça-feira, 31 de janeiro, às 9h desta segunda feira, no porto próximo da Companhia Energética do Amazonas (Ceam), na Avenida 7 de setembro, bairro Cachoerinha, Zona Sul de , três lanchas escolares, que auxiliarão no transporte de alunos e professores de unidades escolares da zona Rural Ribeirinha da rede municipal de ensino.

As embarcações, que possuem até 30 lugares, sendo uma delas equipada com banheiro, foram adquiridas por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) e serão entregues para as Escolas Municipais São Pedro, na Costa do Tabocal, Rio Amazonas; Vista Alegre, no Paraná da Eva, também Rui Amazonas e Manoel da Silva Bahia, na comunidade do Paraná de Anavilhanas, no Rio Negro.

