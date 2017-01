Semjel promove capacitação para voluntários que irão participar de Colônia de Férias

Na tarde desta terça-feira, 17, os servidores da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), participaram do curso preparatório para a 2ª Colônia de Férias para PCD’s (Pessoas com Deficiência), que visa informar sobre sinais e cuidados a serem tomados com as crianças. A preparação ocorreu no Parque Municipal do Idoso, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

Apesar da forte chuva e da greve dos rodoviários, mais de 50 pessoas participaram do curso preparatório que teve palestras ministradas pelo neuropediatra Francisco Tussolini, que é referência sobre autismo na região, e a psicopedagoga Lúcia Barros, do Instituto Autismo no Amazonas, que detalhou e explicou as ações aplicadas por eles na instituição.

Conforme um dos coordenadores da Colônia de Férias para PCD’s, Eldo Gomes, as palestras ministradas para os voluntários tiveram o autismo como foco. “Mais da metade dos nossos 130 inscritos são autistas. Então oferecemos esse aperfeiçoamento para que eles tenham um entendimento melhor de como perceber e agir nesses casos com autistas”, declarou.

Segundo a psicopedagoga Lúcia Barros o olhar não fixo, dificuldade na fala, empilhar de forma alinhada objetos, isolamento e não gostar de socializar são um dos sintomas de crianças com autismo. “Se a criança apresentar esses sintomas ela precisa do acompanhamento de um profissional da saúde”, explicou.

Referência em neurologia infantil, Francisco Tussolini esclareceu e explicou detalhadamente os tipos, níveis e características do autismo. Para ele é importante que a informação seja passada de forma correta, afim de desmistificar preconceitos. “Não existe cura para o autismo, mas existe melhora do comportamento. É importante difundir o conhecimento para que as pessoas se tornem mais esclarecidas sobre o autismo”, contou.

Participando do curso preparatório, Igor Souza destacou a qualificação oferecida pela Semjel. “É de total importância para nós servidores entender melhor sobre as síndromes e deficiências que iremos encontrar na Colônia de Férias. Com um diagnóstico correto iremos atender a população de Manaus da melhor forma”, afirmou.

Para o secretário da Semjel, Mário Barros, a preparação serve para qualificar os servidores e voluntários. “Toda informação construtiva é digna de nossa atenção. Ainda mais com um dos grandes nomes da área como o doutor Tussolini. É conhecimento para as pessoas que irão cuidar de pessoas”, finalizou o secretário.

Texto: Fábio Leite

Foto: Mauro Smith/Semjel