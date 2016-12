Semjel realiza em janeiro a segunda edição da Colônia de Férias para PCD’s

Entre 18 a 30 de janeiro está programado para ocorrer a 2ª edição da Colônia de Férias para Pessoas com Deficiência (PCD’s). As atividades serão realizadas na Minivila Olímpica do Coroado, na zona Leste, e pretende reunir 100 pessoas, entre 4 a 35 anos, com diferentes deficiências dos Centros de Esporte e Lazer (CEL’s), da Prefeitura de Manaus.

As atividades motoras para autistas, deficientes físicos e mentais, além de pessoas com síndromes diversas, serão realizadas de 16h as 18h, nas segundas, quartas e sextas-feiras, durante 18 a 30 de janeiro. O evento será promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

As inscrições para a Colônia de Férias ocorrem na Minivila do Coroado, entre os dias 9 a 13 de janeiro, mediante a apresentação de duas fotos, cópias de certidão de nascimento ou RG e comprovante de residência, além de exame dermatológico e laudo médico.

No dia 18, a abertura do evento contará com a presença de personagens infantis do Parque da Criança, atividades pedagógicas, pula-pula, circuito adaptado, escorrega e lanches. Já no encerramento, irá ocorrer o concurso de fantasia e baile de carnaval.

Para o secretário da Semjel, Luis Neto, a Colônia de Férias para pessoas com deficiência é um evento que leva qualidade de vida e bem estar para essas crianças. “Após o sucesso da primeira edição, vamos continuar esse belo trabalho que leva socialização e qualidade de vida para essas crianças”, declarou.

Unicef

Em sua primeira edição, a Colônia de Férias para PCD’s recebeu o convite do Fundo das Nações Unidas para Infância (Unicef), para se inscrever no prêmio “Promovendo Inovação, acesso e inclusão no esporte e atividade física para todos”, organizado pelo órgão em nível mundial. A ideia da premiação é inspirar boas práticas que mostrem o impacto positivo do esporte na vida das crianças e dos adolescentes.

Texto: Fábio Leite

Foto: Mauro Smith / Semjel