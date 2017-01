Semmasdh recebe doação de produtos orgânicos

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) recebe, neste sábado, 14 de janeiro, a doação simbólica de alimentos totalmente orgânicos que irão compor o cardápio das Cozinhas Comunitárias do município. A iniciativa, inédita no Norte do país, envolve representantes do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Amazonas (OCB/AM), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e Mesa Brasil, que firmaram parcerias relacionadas à Segurança Alimentar, facilitando a aquisição de produtos com menor custo.

Os alimentos que serão doados neste sábado foram produzidos pela Associação dos Produtores Orgânicos do Estado do Amazonas (Apoam). Entre eles, estão couve, salsa, macaxeira, jambu, pepino e cupuaçu.

O evento acontece às 9h30, na sede do Ministério da Agricultura (Mapa), na Rua Maceió, 460, bairro Adrianópolis.