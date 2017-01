Senador Magno Malta detona Adail Pinheiro “símbolo da cretinice e da indignidade”

O Senador Magno Malta (PR-ES) disse estar indignado com a redução de pena do ex -prefeito de Coari, Adail Pinheiro.

“O sujeito abusa, violenta a moral,espiritual, emocional, tem conjunção carnal com crianças” diz Malta indignado com a decisão do Juiz.

O senador relembrou ainda, quando foi até Coari prender Adail. Porém, na época o ex -prefeito havia fugido da cidade. Recordou também, da acareação que foi feita em Brasília com Adail Pinheiro e Lândia dos Santos, ex-secretária de ação social de Coari. ” A Lândia, aquela bandida, que levava as meninas para que ele pudesse abusar”, disse Malta.

Veja o vídeo:

O ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, recebeu indulto e teve extinção da pena de prisão de mais de 11 anos nesta quarta-feira (24). O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), com base no parecer favorável do Ministério Público do Amazonas (MPE), concluiu que o ex-político se enquadrava nos requisitos do perdão presidencial, cujas regras foram estabelecidas pelo presidente Michel Temer , “símbolo da cretinice e da indignidade”

Entenda o caso

Adail estava preso desde dia 8 de fevereiro de 2014 e foi condenado a 11 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. Ele foi preso pela primeira vez em 2008 durante a Operação Vorax, da Polícia Federal, por suspeita de desviar mais de R$ 40 milhões.