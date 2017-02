SENAI atende a indústria em inovação

A indústria aposta na inovação como diferencial para produtos mais competitivos e atrativos ao consumidor e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) disponibiliza técnicos e laboratórios para criação de soluções inovadoras, com consultoria e atendimento personalizado às empresas.

De acordo com o gerente geral de Tecnologia e Inovação (GTI) do SENAI Amazonas, Marcelo Aguiar, a instituição atende sete macros segmentos industriais que incluem alimentos e bebidas, metalmecânica e logística, meio ambiente, metrologia, construção civil, automação e energia, e inovação tecnológica, além dos serviços de pesquisas aplicadas e de projetos desenvolvidos nas áreas de microeletrônica realizados no Instituto SENAI de Inovação (ISI).

“Por meio dos serviços técnicos e tecnológicos e da pesquisa aplicada, o SENAI ajuda as empresas a se tornarem mais eficientes e competitivas, gerando riqueza econômica e benefícios sociais como emprego, renda e qualidade de vida para a população”, disse Aguiar.

Os Núcleos de Serviços de Tecnologia e Inovação reúnem cerca de 30 profissionais experientes, capazes de atender a demanda da indústria. Dentre os serviços realizados destacam-se as consultorias, laudos, pesquisas, desenvolvimento de protótipos, e melhorias de equipamentos e processos.

Marlos Rodrigues é o interlocutor do Núcleo de Automação e Energia, localizado na Escola SENAI Antônio Simões, unidade voltada à qualificação e serviços no segmento eletroeletrônico para jovens e adultos e atendimento a micro, pequena, média e grande indústria. Explica o técnico que a automação está presente em todas as áreas produtivas do Polo Industrial de Manaus (PIM), inserida na parte eletrônica, de montagem e nas próprias correções de processos industriais.

“A automação é uma área transversal da indústria, presente nos processos comuns das fábricas como num acionamentos de máquinas, portas, e em linhas de processo. Quase tudo que envolve a parte elétrica possui automação. As ações da equipe do Núcleo de Automação e Energia envolvem a criação de sistemas, softwares, protótipos, consultorias, avaliações de processos, sugestões de melhorias, entre outras”, detalha Rodrigues.

Muitas vezes, a transferência de tecnologia promovida pelo SENAI à indústria requer ação combinada com outros núcleos. Exemplo deste trabalho integrado foi o desenvolvimento de dispositivo utilizado em máquinas de processos de produção de lentes oftálmicas da empresa Essilor da Amazônia.

“O SENAI possui equipamentos e profissionais que criam soluções, fazem medições, testes e protótipos que contribuem para alcançarmos eficácia e eficiência em nossos processos produtivos, bem como no bem-estar do trabalhador. Neste trabalho dos Núcleos do SENAI melhoramos a ergonomia de um processo e que devido ao bom resultado de sua implementação já estudamos a utilização do sistema em todas as máquinas”, disse o técnico em manutenção da Essilor, Moacir da Silva.

O estudo e a elaboração do novo projeto foram concebidos pelos especialistas do SENAI em automação, mas para implantar a automatização do sistema, os técnicos do Núcleo de Metalmecânica, da Escola SENAI Waldomiro Lustoza, participaram da parte mecânica e montagem.

O interlocutor do Núcleo de Metalmecânica, Fernando Dias, informa que o cliente atendido pelos Núcleos do SENAI rebe visita in loco para que a equipe técnica possa realizar o diagnóstico industrial, levantar o histórico dos processos e identificar quais Núcleos poderão atuar no projeto.

“O primeiro passo é entender o que o cliente quer e o que espera de melhorias em sua empresa. Estruturamos equipe de técnicos para conhecer sua realidade para iniciarmos o trabalho de gestão, reparos, adequações, ou inovação, tudo realizado por profissionais que estão diariamente estudando e vivendo os processos industriais”, disse Dias.

O Núcleo de Metalmecânica atua em especial na confecção de peças de reposição e em projetos novos, desenvolvendo moldes de novos produtos.

Mais informações sobre as ações desenvolvidas por cada Núcleo pelo site http://www.fieam.org.br/senai/ ou com a gerência GTI pelos telefones 3182-9923/ 9924, Núcleos de Automação, Metrologia e Meio Ambiente, 3182-9903/ 9931/ 9928, Núcleo de Alimentos e Bebidas pelo número 3182-9948, Núcleo de Construção Civil 3614-5917, Núcleo de Metalmecânica e Logística pelos telefones 3133-6418/ 6423, e Instituto SENAI de Inovação 3182-9951/ 9958.