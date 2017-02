Seplancti tem novo secretário

O novo secretário de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti) é o administrador José Jorge do Nascimento Júnior. A nomeação foi feita pelo governador José Melo e publicada nesta quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017, no Diário Oficial do Estado do Amazonas nº 33.455, Pelo Decreto de 31 de janeiro de 2017. José Jorge assume a função no lugar de Thomaz Afonso Queiroz Nogueira, que foi exonerado pelo mesmo Decreto, e pediu para deixar o cargo no dia 28 de dezembro do ano passado.

Jorge Júnior atuou por 13 anos na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), onde foi coordenador de comunicação social e de acompanhamento de projetos industriais; técnico da área de planejamento e promoção comercial; superintendente adjunto de projetos industriais e, também, assessor do gabinete da Suframa. Além disso, Jorge Junior foi representante da Suframa no grupo técnico de Processo Produtivo Básico, formado pela Suframa e pelos Ministérios da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic) e Ciência e Tecnologia (Mctic).

Entre as prioridades na sua gestão estão ações de revisão dos incentivos fiscais do Estado e a implantação da Nova Matriz Econômica Ambiental, além de tratar sobre o fomento das potencialidades do interior do Estado.