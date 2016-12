Show gospel – Natal especial com Nete Lima e convidados

A ‘Noite de Louvor’ acontecerá neste domingo na Pizzaria Sapore

No próximo domingo (25), a noite de Natal será especial, com os cantores Nete Lima, André Passos e a Banda Kirk. A segunda ‘Noite de Louvor’ está marcada para acontecer a partir de 20h, na Pizzaria Sapore, localizada na Av. Desembargador João Machado, nº 02 – Planalto

A noite especial contará com interpretações de sucessos das artistas Aline Barros e Cristina Mel. A produção musical é assinada pelo maestro Hudson Lima e terá participações dos músicos Eliseu Figueiredo (guitarra), Jadson Dias (bateria), Oziel Cardoso (trombone), Daniel Nascimento (sax) e Álvaro Nascimento (trompete).

Nete Lima fará um repertório recheado com músicas de Aline Barros (Vou te Alegrar/O poder do teu amor), Cristina Mel (Tá Decidido/Vamos louvar ao Senhor), Sandi Patty (Love any language / Su mano in mi ombro ). Já a Banda Kirk promete repertório de celebração para alegrar o ambiente. André Passos também interpretará sucessos da música gospel, em apresentação no formato voz e violão.