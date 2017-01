Simulação de tiro tático em situação de emboscada é realizada pelo CCTD

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD) da instituição, deu continuidade ao longo da manhã e tarde desta terça-feira, dia 24, ao Curso de Operações Policiais Urbanas e Ações em Ambientes de Selva (Cops), iniciado ontem, dia 23.

De acordo com o investigador de Polícia José Alberto do Valle, o treinamento de hoje teve por objetivo capacitar os participantes para o uso adequado das pistolas PT.40, carabinas da SMT e fuzil IA2, além de ensinar procedimentos contra emboscadas a viatura policial.

“Está sendo ensinado aos policiais que atuam nas ruas os modos adequados deles manusearem determinadas armas. Os participantes estão sendo treinados para terem noção, em casos de emboscada envolvendo viatura, de como eles precisar reagir à ameaça e voltar vivo para casa. Essa é nossa intenção como capacitação”, ressaltou o presidente da CCTD.

As atividades iniciaram às 8h, no Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade, do Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado (Iesp-AM), antiga Academia de Polícia (Acadepol), no bairro Cidade Nova, zona Norte da cidade. Ao longo da manhã, os 20 alunos tiveram treinamento teórico ministrado pelos instrutores da CCTD. No período da tarde os instruídos puderam adquirir conhecimentos práticos com carabinas calibre ponto 40, fuzil calibre 556 IA2 e pistola ponto 40.

Valle destacou que o reconhecimento dos armamentos utilizados pela Polícia Civil é primordial para o manuseio no combate em deslocamento, além dos procedimentos de montagem a armamento curto e longo. Ou seja, todo que seja decorrente do uso.

Treinamento

Neste segundo dia de treinamento, os participantes deram continuidade à fase de treinamento em ambiente urbano e o estágio teve como finalidade repassar técnicas de manuseio e combate à emboscada frontal em viatura.

“Hoje pela tarde iniciamos com prática de tiro tático. No módulo operacional o participante aprende como ele vai combater em uma situação delicada, como a que envolve uma emboscada em viatura”, destacou o presidente da CCTD.

José Alberto do Valle ressaltou, ainda, que o policial treinado além de dominar o manuseio da arma irá também oferecer o melhor condicionamento técnico nas atividades externas. “Iremos treinar o nosso policial. Oferecer a todos o melhor condicionamento para utilizarem essa arma de forma mais produtiva na atividade policial”, finalizou.

O curso

O Cops, neste ano, foi direcionado a policiais civis do Amazonas e convidados. O treinamento visa especializar os servidores da instituição para atuarem em ambientes urbanos, aquáticos e de selva, no combate ao tráfico de drogas e nas demais modalidades criminosas encontradas na Região Amazônica e em áreas fronteiriças do Estado.

Nesta quarta-feira, dia 25, as instruções seguem no Campus de Ensino 2 – Delegado Aquiles dos Santos Andrade. Na programação, os instrutores do Cops irão ministrar técnicas de Close Quarters Battle (CQB), método conhecido no Brasil como Combate em Ambiente Confinado; além de exercícios de contra emboscada em viatura e todas as modalidades de tiros que estão no conteúdo programático do curso.

