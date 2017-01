Sine Manaus oferece mais de 90 vagas para o Gasoduto de Urucu, em Coari

O Sine Manaus, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), está ofertando 94 vagas de emprego para trabalhar no Gasoduto de Urucu, no município de Coari, a 363 km de distância de Manaus. As funções em aberto são para confeiteiro, camareira, governanta, açougueiro, ajudante de cozinha, chefe de limpeza e técnico de nutrição.

As vagas foram articuladas pela equipe da Semtrad junto à Petrobras. Todas as funções pedem experiência comprovada na área e o trabalho no gasoduto ocorre pelo sistema de revezamento de 14 dias no local de trabalho e 14 dias em casa.

Os interessados que atenderem ao perfil solicitado pela empresa devem acessar o Portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho, selecionar o link “reservar vaga”, imprimir a carta de reserva e se dirigir ao posto do Sine Manaus para qual a carta foi direcionada.

O Sine Manaus possui dois postos de atendimento: um no Centro, localizado na Avenida Floriano Peixoto, Nº 134, Edifício Garagem, e outro na Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira, Nº 3.551.

Processo de seleção

De acordo com a Semtrad, a seleção do candidato a qualquer vaga de emprego ocorre unicamente pela análise do seu perfil profissional e não por indicação ou horário de chegada aos postos de atendimento. O processo de atendimento segue quatro passos, que vão desde o cadastro até a definição do encaminhamento.

Pelo sistema de seleção no Sine, o primeiro passo é o trabalhador fazer seu cadastro no Portal Mais Emprego, que pode ser pela internet ou em um dos postos de atendimento.

Quando existem vagas confirmadas, como é o caso das ofertadas pela Petrobras, o trabalhador pode imprimir sua carta reserva pela internet ou ir aos postos de atendimento, que caracteriza o segundo passo.

Caso o trabalhador se enquadre no perfil das vagas oferecidas, o terceiro passo é encaminhá-lo para uma pré-seleção com testes práticos no próprio Sine.

Após a aprovação na pré-seleção do Sine, ocorre o quarto e último passo, que é o encaminhamento do trabalhador à empresa para entrevista, onde ocorrerá ou não a confirmação de sua contratação.

Vagas para Urucu

Função: Confeiteiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 16

Função: Camareira

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 42

Função: Governanta

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 4

Função: Açogueiro

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 8

Função: Meio oficial (Ajudante de Cozinha)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 8

Função: Encarregado de área (Chefe de Limpeza)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 14

Função: Técnico de Nutrição (Assistente Técnico)

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto

Experiência: 6 meses de Experiência em CTPS, conhecimento na área

Obs: Local de trabalho – Petrobras Urucu – Revezamento 14×14

Vagas: 2

