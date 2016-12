Site inglês diz que cantor George Michael pode ter morrido por overdose de heroína

O site do jornal “Daily Telegraph” diz que a morte do cantor George Michael pode ter sido causada por overdose de heroína. A publicação inglesa entrevistou fonte próxima a George Michael, que revelou que o cantor havia sido tratado recentemente em um hospital por causa da dependência química.

INCRÍVEL

“Ele foi levado às pressas para a emergência em várias ocasiões”, disse a fonte ao jornal. Ainda de acordo com a fonte, “ele (George Michael) usou heroína. Acho incrível que ele tenha durado tanto tempo”, acrescentou a fonte.

NAMORADO

De acordo com o site” The Hollywood Reporter”, Michael Lippman, representante e amigo de longa data do artista, informou que George Michael morreu por insuficiência cardíaca. O cantor de 53 anos morreu domingo em sua casa, no norte da Inglaterra. O namorado relatou ao jornal inglês “The Telegraph” que encontrou George Michael sem vida na cama quando foi buscá-lo em sua casa na manhã de Natal.