Smirnoff inova e apresenta o primeiro destilado em embalagem tetrapark

Smirnoff, vodca número 1 no Brasil e no mundo, preparou um grande lançamento para este final de ano. Smirnoff X1 traz vodca misturada com suco e é dedicada para quem deseja praticidade – não gastando tempo para preparar seu drink, além de uma bebida acessível e com qualidade. O produto foi desenvolvido a partir de pesquisas com consumidor brasileiro pensando no esquenta, ocasião que mais cresce no consumo em casa. O lançamento vem em três sabores diferentes: Triple Citrus, Strawberry Lime e Brazilian Berry.

A novidade chega às gondolas com uma grande inovação no mercado de destilados no Brasil: é a primeira vodca em embalagem TetraPak. Com graduação alcóolica de 13%, Smirnoff X1 chega ao mercado com preço sugerido de R$19,90.

“Smirnoff é uma marca jovem e inovadora e está trazendo essa novidade para o consumidor brasileiro, uma embalagem ambientalmente sustentável e mais prática de ser transportada e acondicionada. Esse tipo de embalagem já é utilizada para bebidas alcoólicas em outros países e combina totalmente com a proposta de Smirnoff X1, que é oferecer praticidade a ocasiões de consumo entre grupos de amigos, sem abrir mão da qualidade e do sabor”, afirma Isabela Abbês, Gerente de Marketing de Vodcas da Diageo.

