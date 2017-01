A Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apreendeu nesta quinta-feira (26), durante a madrugada, cerca de uma tonelada e meia de drogas, na calha do Rio Solimões. Duas pessoas foram presas. De acordo com o órgão, todos os detalhes serão repassados para a imprensa, nesta sexta-feira (27), às 9h, em coletiva na Delegacia-Geral, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste.

O Amazonas Notícias vai acompanhar