STF planeja censo carcerário no País

Durante visita à capital do Amazonas, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, disse que planeja fazer um levantamento da população carcerária no país. Ela também afirmou que estuda instituir um grupo especial para fazer a fiscalização e acompanhar todas as medidas que as autoridades do Amazonas estão tomando neste momento de crise.

A ministra visita Manaus quatro dias após o massacre do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A informação é do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM).

Carmem Lúcia esteve reunida com presidente do órgão, desembargador Flávio Pascarelli, e outros presidentes dos tribunais de justiça do Norte e Estado do Maranhão. Jornalistas não teve acesso ao encontro.

Segundo a assessoria de imprensa do TJ-AM, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai atuar em uma ação conjunta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) para que seja feito um censo com números sobre a situação da população carcerária no País.

Estiveram no encontro o secretário de segurança pública do Estado, Sérgio Fontes, além dos presidentes dos tribunais de Justiça da região Norte e representantes do Ministério Público de Contas do Amazonas, Carlos Alberto Souza de Almeida e com o Ministério Público Estadual, representado por José Roque Nunes.