SUFRAMA faz parada técnica no sistema de controle de créditos de insumos importados

Como ocorre ao final de cada ano, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) fará, a partir de quarta-feira (28), uma parada técnica no sistema de controle de concessão de créditos para importação de insumos. A paralisação se dará até o próximo dia 5 de janeiro. A ação é necessária para atualizar e estabelecer as novas quantidades de créditos que cada empresa incentivada poderá usar em 2017.

O procedimento de atualização é padrão e concede novos créditos tendo como base o montante total que cada empresa utilizou no ano anterior. Caso, em 2017, a empresa tenha necessidade de quantidades superiores às utilizadas neste ano, deverá fazer uma solicitação formal à autarquia.

As empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM) usam os créditos para a importação de insumos controlados, de acordo com os respectivos Processos Produtivos Básicos (PPBs) dos seus produtos. Com a concessão de crédito global anual, a SUFRAMA busca dar maior agilidade ao procedimento, evitando o excesso de solicitações individuais, que, com a adoção do crédito global, ficam resumidas a pedidos de suplementação durante o exercício.

Texto: Fábio Alencar