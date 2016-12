Um homem conseguiu salvar duas crianças da morte em Jambi, na Indonésia, seu rápido reflexo impediu que acontecesse uma tragédia.

Sem hesitar, ele retirou as crianças do caminho de um veículo descontrolado que invadiu oficina. A cena é incrível. Veja o vídeo acima postado no canal do Youtube Like Leak.