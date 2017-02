Superliga: São Caetano e Rexona chegam em Manaus nesta quarta-feira, dia 1º, Bernardinho tem presença confirmada, e treinos são divulgados

As meninas do São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e Rexona-Sesc (RJ), que vão atuar pela Superliga nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, na Arena Amadeu Teixeira, chegam a Manaus nesta quarta-feira, dia 1º, e sete treinos estão previstos para o evento. Os ingressos para o confronto continuam à venda e a partida conta com o apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O time carioca desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 13h55, enquanto que o ABC Paulista às 22h53. Aproveitando ao máximo a oportunidade de aclimatação, o Rexona realiza treino na quarta-feira, dia 1º, das 19h30 até às 21h.

Na quinta, dia 2, pela manhã, das 9h às 10h30, o São Caetano volta a treinar. Logo em seguida, das 11h às 12h30, é a vez do Rexona estrear na quadra da Arena Amadeu Teixeira. Pela tarde, a equipe paulistana foca novamente na preparação das 17h30 às 19h30 e das 20h às 22h o time carioca é que investe no treinamento.

Na sexta, dia 3, horas antes da partida, o São Caetano treina das 9h às 10h30, enquanto que o Rexona das 10h30 ao meio-dia. Todos os treinos do São Caetano são abertos à imprensa, e o do Rexona somente o da quinta-feira pela manhã (11h às 12h30), podendo sofrer alteração.

Horário da chegada de Bernardinho – Aguardado com muita ansiedade pelos amantes do vôlei, o técnico do Rexona, Bernardinho, chega à capital amazonense quase uma hora depois de seu elenco. Assim, ele desembarca no aeroporto de Manaus às 14h35, local em que ele deve atender a imprensa.

Depois de quase 16 anos à frente da seleção brasileira masculina de vôlei, essa é a primeira vez que Bernardinho vem a Manaus após deixar o time canarinho. Ele se despediu somando muitos títulos, sendo dois ouros olímpicos, em Atenas 2004 e Rio 2016, duas pratas, em Pequim 2008 e Londres 2012, três títulos mundiais, em 2002, 2006 e 2010, fora as incríveis oito Ligas Mundiais, em 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. Além disso, ainda levou duas Copas do Mundo, em 2003 e 2007, e foi duas vezes medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, em 2007 e 2011.

“Estamos empolgados com a oportunidade de mais uma Superliga em Manaus e esperamos bater o recorde de público, que é de 4.765 quando o São Caetano e o Dentil jogaram aqui. A população está muito curiosa em ver o Bernardinho, e não tenho dúvidas que o nosso povo vai receber com muito carinho este ícone do esporte, além de todo o elenco do Rio e São Paulo”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Times: SP x RJ – Atualmente, o São Caetano está na décima colocação da tabela, com um total de 14 jogos, sendo três vitórias e onze derrotas. O time paulistano vem aos comandos do técnico Hairton Cabral, e ainda conta com as experientes levantadora Diana, as atacantes Angélica e Nikolle, a central Andressa, que é um dos destaques da equipe na temporada passada e segue como uma das referências do time.

O Rexona, por sua vez, segue na liderança da competição, acumulando 43 pontos, sendo 15 jogos, onde 14 foram vencidos e apenas um com resultado negativo. Uma campanha dirigida por Bernardinho, na busca pelo 12º título da competição.

Treinos – Todos na Amadeu Teixeira

Quarta – 01/02

Rexona– 19h30 às 21h

Quinta – -2/02

São Caetano – 9h às 10h30

Rexona – 11h às 12h30

São Caetano – 17h30 às 19h30

Rexona – 20h às 22h

Sexta- 03/02

São Caetano – 9h às 10h30

Rexona – 10h30 ao meio-dia

Ingressos – O ingresso para São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) x Rexona-Sesc (RJ) tem valor único de R$30 (arquibancada superior), R$50 (arquibancada inferior), R$100 (área vip). Os valores correspondem para os já beneficiários de meia-entrada (idosos, terceira idade, estudantes, PCDs) e o público em geral mediante a 1 kg de alimento não perecível. Aqueles que na hora da compra não apresentarem o alimento pagam inteira. Toda a arrecadação será doada posteriormente.

A venda no único ponto físico, na Arena Amadeu Teixeira, é de 9h às 18h, em todos os dias da semana e aos sábados. O público ainda tem a opção de realizar a compra também pelo site http://www.guicheweb.com.br/. Os bilhetes poderão ser adquiridos no dinheiro ou cartão de crédito.

Ingressos/ Valores

Arquibancadas Superior

Preço único de R$30

Arquibancada Inferior

Preço único de R$50

Entradas VIP (cadeira)

Valor: R$100