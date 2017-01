Susam anuncia reforço na rede estadual de saúde de Manaus

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) está reforçando a infraestrutura da rede de saúde na capital. Neste mês de janeiro, a Susam deu início a um cronograma de entrega de novos equipamentos em unidades de saúde da rede estadual. Já foram entregues e colocados em funcionamento 30 ventiladores pulmonar e 12 monitores paramétricos.

Os equipamentos foram distribuídos nas unidades que realizam o atendimento de urgência e emergência e nas maternidades. Os ventiladores pulmonar foram distribuídos para os Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul, Eliameme Mady, Danilo Corrêa, São Raimundo, Joventina Dias, Chapot Prevost, Alvorada, Coroado e José Lins, Pronto-Socorro da Criança (PSC) Zona Sul e Pronto-Socorro João Lúcio.

Esses equipamentos são utilizados para estabilizar pacientes com sinais de insuficiência respiratória e possuem recursos que permitem a visualização, através de um monitor, de informações gerais sobre o estado de saúde do paciente incluindo a pressão arterial e a frequência respiratória.

Os monitores multiparamétricos foram entregues às Maternidades Balbina Mestrinho, Azilda Marreiro, Nazira Daou e para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Campos Salles. Esses aparelhos permitem a visualização, através de um monitor, de vários parâmetros relacionados ao estado de saúde do paciente, como a pressão arterial, quantidade de oxigênio no sangue, temperatura corporal, entre outras.

Ecocardiograma Infantil – Ainda dentro desse pacote, a Fundação do Coração Francisca Mendes recebeu neste mês de janeiro um novo aparelho de ecocardiograma infantil. Primeiro do modelo na região norte do Brasil, o equipamento fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença.

Com a nova tecnologia, crianças em fase de diagnóstico de doenças cardíacas não precisarão se submeter a exames considerados invasivos, como o cateterismo ou a angiotomografia, procedimentos que exigem anestesia geral. O ecocardiógrafo 3D permite uma interpretação mais completa do coração, com mapeamento total do órgão. Isso dá condições para os médicos identificarem as doenças e apontarem as indicações cirurgias para correção.

Amazonas Notícias