Suspeito de receber propina diretor do Compaj é afastado

O governo do Amazonas afastou o diretor do Complexo Penitenciário Anísio Jobim ( Compaj ), onde 56 presos foram assassinados na semana passada. Ele é suspeito de receber propina de presos.

A denúncia foi feita por dois presos em cartas do dia 10 de dezembro de do ano passado.

Eles relataram que o diretor interino, que eles chamam pelo sobrenome Carvalho, ameaçava colocá-los em outra ala, onde corriam risco de morte.

Segundo os presos, a intimidação começou por eles saberem que a direção recebia dinheiro para facilitar a entrada de drogas, celulares e armas. E de facilitar uma fuga no presídio.

Nesta terça-feira (10), o governo do Amazonas afastou o diretor interino do complexo, José Carvalho da Silva, e declarou que vai investigar as denúncias.

As cartas foram enviadas à Defensoria Pública do estado, que encaminhou um pedido para que um dos presos continuasse no local onde estava dentro presídio. O documento foi encaminhado à Vara de Execuções Penais, mas não houve resposta.

Os dois presos que assinaram a denúncia foram assassinados na rebelião da semana passada, que resultou em 56 mortes no presídio.