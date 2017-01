Técnicos e produtores são certificação em boas práticas

Os produtores e técnicos agropecuários dos municípios de Autazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaus e Manaquiri participaram durante uma semana do curso de Formação Profissional Rural (FPR) em Beneficiamento Primário do Leite, voltado para a segurança alimentar e qualidade do leite e seus derivados. O curso foi promovido pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf), órgão integrante do Sistema Sepror, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Amazonas (Senar-AM).

De acordo com o médico veterinário e coordenador de Pecuária da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Emílio Afonso, o curso teve a finalidade de orientar produtores, empresários e profissionais que atuam nesta área sobre as técnicas e boas práticas na produção de laticínios.

“O curso foi destinado aos mestres queijeiros e a profissionais ligados a atividade industrial do leite e seus derivados. Com aulas teóricas e práticas ensinamos as técnicas e as boas práticas de fabricação, manipulação dos alimentos, higienização pessoal e do local de trabalho, conforme a legislação preconiza, assim como os utensílios utilizados no processo”, explicou.

Segundo Emílio, seguir esse processo reflete diretamente na qualidade final do produto que chega a mesa do consumidor e agrega mais valor ao produto final. “Seguir a legislação e as regras estabelecidas para fabricação e manuseio garante a eliminação dos riscos de contaminação”, destacou.

Outro ponto destacado pela ADAF no curso é a importância da sanidade do rebanho trabalhada pela agência anualmente com a campanha contra a febre aftosa e nas fiscalizações diárias de defesa sanitária.

Apoio – Para esta qualificação dos participantes do curso a Adaf conta com o apoio de parceiros importantes como Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas (Idam), a Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas (Faea), o Sindicato Rural de Autazes, o Senar-AM e a empresa Laticínios Sabor Du Lei.

Segundo Emílio, profissionais que atuam na fazenda Uirapuru e nas empresas Sabor do Leite e Autalac também estão participando do curso, que tem como diferencial a participação do instrutor Marco Antônio Cruvinel, técnico em laticínios formado pelo Instituto de Laticínios Cândido Tostes de Minas Gerais.

“O instrutor tem mais de 25 anos de experiência em laticínios e é diretor técnico administrativo da empresa mineira Rica Nata que possuí tecnologia reconhecida nacionalmente”, destacou.

O curso foi promovido no município de Autazes com aulas práticas realizadas em fazendas e empresas que atuam no ramo de laticínios.