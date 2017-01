Tefé – Jovens envolvidos em homicídio são presos

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé (município distante 523 quilômetros em linha reta da capital), cumpriu no lugar, na manhã desta terça-feira, dia 24, por volta das 10h, mandados de prisão preventiva por homicídio qualificado e corrupção de menores em nome de Lauro Harleton Silva Sena, 23, e Adrison de Souza Ribeiro, 21.

De acordo com a autoridade policial, os dois jovens, na companhia de um adolescente, cometeram um homicídio na madrugada do dia 15 de janeiro deste ano, na Comunidade do Abial, localizada em Tefé. O crime teria sido provocado por motivo fútil e foi testemunhado por populares. Na ocasião, Raimundo Honei da Silva Marinho foi atingido por golpes de terçado desferidos pelos infratores. A vítima tinha 30 anos e acabou decapitada.

Assim que tomou conhecimento do caso, o delegado representou à Justiça pedidos de prisão preventiva em nome de Adrison e Lauro. Os documentos foram expedidos na última sexta-feira, dia 20, pelo juiz substituto da 2ª Vara da Comarca de Tefé, Ian Andrezzo Dutra. A autoridade policial ressaltou que foi cumprido, pela mesma equipe, no dia 18 de janeiro, mandado de busca e apreensão em nome do adolescente envolvido no homicídio.

Adrison e Lauro foram indiciados por homicídio qualificado e corrupção de menores. Após serem ouvidos e submetidos a exame de corpo de delito, eles serão encaminhados à Unidade Prisional de Tefé, onde irão permanecer à disposição da Justiça.