Temer cancela licitação de alimentos para o avião presidencial com gastos superiores a 1,7 milhão de reais

O presidente Michel Temer cancelou licitação que previa a compra de alimentos de alto padrão para abastecer o avião presidencial, com gastos superiores a R$ 1,7 milhão. Na lista, sorvetes de marcas famosas, sucos, pães especiais, refeições com direito a entrada, prato principal e sobremesas, cápsulas de café, sanduíches, entre outros.

SORVETE

A licitação – em 2 de janeiro – definiria a empresa responsável pelo serviço de bordo do avião presidencial por um ano, com mais de 170 itens alimentícios, entre eles 5 tipos de sorvetes e outros 5 sabores de picolés. Só com sorvete, o governo gastaria R$ 7.500 em 500 potes de 100 gramas.

CHOCOLATE

Ainda na lista: 1.500 litros de água de coco, R$ 18.300 mil em 5.000 cápsulas de café expresso e mais de R$ 96 mil em tonelada e meia de torta de chocolate. Em nota enviada à imprensa, a Presidência afirmou que Temer tomou conhecimento da licitação ontem de manhã e “determinou seu imediato cancelamento”.