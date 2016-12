Temer libera o saque de contas inativas do FGTS

Durante um café da manhã com jornalistas nesta quinta-feira (22) no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Michel Temer anunciou a autorização para os trabalhadores sacarem o saldo de suas contas do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo o presidente, a medida vai beneficiar 10,2 milhões de trabalhadores e não haverá limite para o saque, mas disse que, segundo levantamento do Ministério do Planejamento, 86% das contas não ultrapassam um salário mínimo.

Os trabalhadores alcançados são aqueles que possuem contas do FGTS inativas até 31 de dezembro de 2015

Pelas normas do Fundo, os cotistas já podem sacar esses recursos na data de aniversário, desde que estejam fora do mercado de trabalho formal há pelo menos três anos.

Temer também deu mais detalhes sobre a redução dos juros no cartão de crédito, segundo ele, as mudanças no cartão de crédito acontecerão em duas hipóteses: a hipótese do juro do cartão, que é aquela coisa dos 30 dias, que é o chamado rotativo, onde haverá essa redução de mais da metade do que hoje se cobra. E em segundo lugar, 30 dias após –é isso que está sendo imaginado–, haverá um parcelamento daqueles que não pagaram, e esse parcelamento ainda receberá juros inferiores, menos da metade, quer dizer, menos da metade do que é cobrado no rotativo”.