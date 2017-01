Temer no Festival de Parintins

Temer/Festival de Parintins

O presidente da República Michel Temer (PMDB) pode participar do Festival de Parintins em 2017. A revelação é do prefeito Bi Garcia (PSDB). Inclusive, os senadores Aécio Neves (PSDB) e Omar Aziz (PSD) estão trabalhando na liberação da agenda de Temer para que ele assista, pelo menos, uma noite da disputa de Garantido e Caprichoso.

Na avaliação de Bi Garcia, é importante que Temer conheça e entenda a importância do evento para a cidade de Parintins e para o Amazonas. O prefeito espera que com a presença do presidente, a festa assegure R$ 4 milhões em recursos que devem dar segurança para a realização do evento.

Reunião com Melo

Um encontro de Bi Garcia com o Governador José Melo (Pros) está prevista para este mês. O objetivo é definir o retorno do estado ao Festival Folclórico. Outra possibilidade é o ingresso da empresa Rede, fabricante de máquinas de cartão de crédito, para patrocinar o evento.

Com informações do Parintins 24hs.