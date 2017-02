Temer presta solidariedade a Lula

Michel Temer se reuniu, na noite desta quinta-feira, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no hospital onde a ex-primeira-dama Marisa Letícia está internada, em São Paulo.

Também estavam na comitiva de Temer o ex-presidente José Sarney; o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE); o líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR); os ministros José Serra (Relações Exteriores), Henrique Meirelles (Fazenda) e Eliseu Padilha (Casa Civil); e Moreira Franco, que assumirá a Secretaria Geral da Presidência.