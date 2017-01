Tempo integral – Mais de 1.230 vagas ainda faltam ser preenchidas

Três escolas da rede estadual de ensino, sendo duas de tempo integral e uma de ensino regular ainda estão com vagas disponíveis para o ano letivo de 2017, bastando apenas que o aluno ou responsável reserve a vaga no sitewww.matriculas.am.gov.br, por meio do aplicativo “Matrículas Amazonas” ou até mesmo presencial. No total, estão disponíveis 1.238 vagas para os ensinos Fundamental e Médio da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC).

Na Escola Estadual Zulmira Bittencout, localizada na rua São Cristóvão, s/n, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, é a que oferece a maior quantidade de vagas, com 626 divididos nos turnos matutino e vespertino, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A unidade escolar faz parte da Coordenadoria Distrital 2.

Tempo Integral

A Escola Estadual de Tempo Integral Nova do Igarapé do Passarinho, localizada na avenida Marginal Esquerda, Igarapé do Passarinho, Zona Norte, faz parte da Coordenadoria Distrital 7 e tem disponível 379 vagas no formato do Novo Ensino Médio.

Também atendendo ao sistema do Novo Ensino Médio, a Escola Estadual de Tempo Integral Jacimar da Silva Gama, na rua Paraguaçu, s/n,no Petrópolis, Zona Sul, oferece 233 vagas. A escola faz parte da Coordenadoria Distrital 2.

Matrículas

As matrículas podem ser realizadas pela Internet, por meio do sitewww.matriculas.am.gov.br e no aplicativo “Matrículas Amazonas”, disponíveis para smartphones com sistema Android e iOS. Nos dois sistemas o aluno ou responsável pode apenas reservar a vaga, sendo que a confirmação da matrícula deve ser presencial, munido de todos os documentos necessários.

O aluno ou responsável também tem a opção de reservar a vaga em qualquer escola da rede pública estadual de ensino, no entanto, a confirmação da vaga e a entrega dos documentos será na escola escolhida.