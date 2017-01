Time da Facção Família do Norte aterroriza adversários e a população amazonense

Apontada como principal responsável pelas mortes durante a rebelião em um presídio de Manaus no último domingo, a Facção Família do Norte tem uma relação íntima com o esporte. O grupo criminoso sustenta o Compensão, um dos times mais populares do futebol amador do Amazonas, que costuma mobilizar mais gente que o Campeonato Estadual local.

Em 2009 a equipe Manaus Compensão, conhecido apenas como Compensão, fois campeão da segunda divisão do campeonato amazonense de futebol após bater o ASA da Amazônia. Foi a maior conquista deste time cujo nome homenageia o bairro manauara de Compensa, e que nos anos anteriores havia disputado o Peladão, campeonato amador da capital, no qual sagrou-se campeão em 2006 e 2008. Um dos cartolas do clube, no entanto, se tornou famoso fora das páginas esportivas. É José Roberto Fernandes Barbosa, traficante conhecido dentro do sistema carcerário como Messi, um dos fundadores da facção criminosa amazonense Família do Norte (FDN). O grupo se dedica ao tráfico internacional de drogas, e conta com cerca de 200.000 membros no país. Inimiga declarada do paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), a Família se aliou à organização fluminense Comando Vermelho.

Um dos principais líderes da facção chegou a investir R$ 320 mil no time ‘Compensão’ para conseguir disputar o campeonato amador amazonense ‘Peladão’