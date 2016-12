Tira dúvidas do Edital para bandas e blocos carnavalescos acontece até quinta-feira

Organizadores e responsáveis por bandas e blocos de Carnaval poderão tirar dúvidas a respeito do Edital de Chamada Pública n° 09/2016, de apoio ao Carnaval de rua 2017 em Manaus, até quinta-feira, 22, véspera do encerramento do prazo para a entrega de propostas.

O atendimento será feito das 8h às 14h, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), via telefone (92 3236-9387) e pelo e-mail eventosmanauscult@gmail.com.

O prazo de inscrição e entrega da documentação necessária termina esta semana, na sexta-feira, 23 de dezembro, às 14h. Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta para a seleção. Além disso, mais de uma proposta apresentada para o mesmo evento é automaticamente desclassificada conforme o edital.

O resultado preliminar será publicado no Diário Oficial do Município de Manaus no dia 3 de janeiro de 2017. O prazo para interposição de recursos será de 04 a 10 do mesmo mês e o resultado final será divulgado no dia 13.

Bandas e blocos classificados receberão apoio de som, palco, iluminação, entre outros equipamentos similares para o Carnaval 2017. A seleção contemplará até 100 propostas, de acordo com os quesitos: interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, entre outros. Para isso, é necessário comprovar que o evento acontece há pelo menos duas edições, segundo o edital.

A sede da Manauscult está localizada na Av. André Araújo, 2767, Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus. Para maiores informações, acesse o site http://bit.ly/edital-blocosderua2017.

Foto: Ingrid Anne / Manauscult