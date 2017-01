Toda a ginga do samba abre a temporada 2017 de “Duetos Populares” com Paulo Onça e Junior Rodrigues

Um gênero musical que é reconhecidamente a cara do Brasil e que completou no ano de 2016 seu centésimo aniversário, o animado “samba” abre a temporada 2017 de “Duetos Populares”, com os músicos Júnior Rodrigues e Paulo Onça fazendo uma dobradinha para lá de descontraída, no palco do homenageado, o Teatro Amazonas, dia 1º de fevereiro, às 20h, com entrada gratuita. A apresentação é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, para celebrar os 120 anos do Teatro Amazonas, completados dia 31 de dezembro de 2016 e, ainda, o aniversário de 20 anos de existência da Secretaria de Cultura.

“Duetos Populares é um projeto que se iniciou ano passado, dando espaço para que artistas de vários segmentos musicais possam se apresentar no Teatro Amazonas, atraindo ao local, pessoas de diferentes gostos e estilos, e mostrando que o Teatro é um pólo cultural significativo do Amazonas”, declarou o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga.

Dois cantores e uma paixão

Uma noite com muito “ziriguidum” é o que promete o cantor Paulo Juvêncio de Melo Israel, ou melhor dizendo, o “Paulo Onça”. Conhecido no meio artístico pelo talento com que compõe músicas que ficaram na memória de todos, até de quem não curte samba, Paulo Onça vai apresentar músicas autorais como “Promessas”, “Jura que me ama”, “Eu sou mais eu”, “Maria” e composições dos amigos Nelson Sargento, Dona Ivone Lara, Zeca Pagodinho e Toninho Gerais.

Há 33 anos na estrada musical e morador do bairro Japiim, Paulo Onça também aprecia e toca outros gêneros como forró e toadas, mas o samba é a sua verdadeira paixão e, com ele, já fez seu nome, compondo também para escolas de samba de Manaus, como Vitória Régia, Sem Compromisso e Reino Unido, e ainda, do Rio de Janeiro, como Salgueiro e Grande Rio, que neste ano, entra na passarela do samba com o samba-enredo “Hoje é dia de Ivete”, que já está na boca do povo.

Já o cantor Junior Rodrigues, que foi criado no bairro da Matinha, local onde desenvolveu seu amor pelo samba graças à influência de seus pais, vai apresentar composições autorais como “A casa da mãe da gente”, “Todos os santos”, “Essa vida é batalha” e “Meu pai é rei”.

Sua trajetória pelas avenidas do samba completou 28 anos em 2016, com composições gravadas por grandes nomes do samba, como Alcione, Jorge Aragão e Moacyr Luz, além de ter conquistado prêmios de âmbito nacional, como o 1º Lugar, com a música “Divino Porre”, no Festival Nacional do Samba, em 2013, na cidade de São Paulo.

Para Paulo Onça, uma nova apresentação no Teatro Amazonas é uma alegria renovada. ”Tenho orgulho dessa casa que sempre me acolheu com muito carinho. Tenho lembranças maravilhosas de apresentações feitas no Teatro, como as comemorações dos 100 anos de samba e também o lançamento de vários trabalhos, sempre com a casa cheia”, declarou.

Já Junior Rodrigues ressalta a emoção de tocar num dos palcos mais cobiçados do mundo. “Tocar no Teatro Amazonas nunca será comum, pois o local é, por si, lindo, e as pessoas vão lá para apreciar a tua música, com toda uma estrutura de qualidade oferecida. Dá sempre um frio na barriga”, finalizou.

Pré-show com Oscarino Varjão e Peteleco

Há 59 anos levando alegria, humor e carisma pelo Brasil inteiro, Oscarino Varjão e o boneco Peteleco farão o pré-show de Duetos Populares, na noite do dia 1º de fevereiro.

O artista Oscarino Varjão, reconhecido como Patrimônio Imaterial do Estado pela Assembleia Legislativa do Amazonas em 2016, e homenageado com uma placa na galeria do Teatro Amazonas, pelo Governo do Amazonas, por sua dedicação à cultura do Amazonas, ainda atrai muitos admiradores da sua arte e garante arrancar muitas risadas com seu boneco, o “Peteleco”, que é o único ventríloquo negro do Brasil.

Para mais informações sobre outras ações, projetos e atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Cultura, acesse facebook.com/culturadoamazonas e o Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).