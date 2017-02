Traficante é preso com drogas no bairro Cidade Nova

A Polícia Civil do Amazonas, prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira, dia 3, por volta das 9h, Ícaro Kalel Oliveira da Silva, 23, por tráfico de drogas.

De acordo com a autoridade policial, o rapaz foi preso em flagrante na casa onde morava com a mãe, na Rua Vênus do loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, zona Norte.

No momento da abordagem o infrator confessou guardar entorpecentes no quintal do imóvel e levou os policiais civis até o lugar onde estavam enterradas 20 trouxinhas de drogas, entre cocaína, pasta base de cocaína, oxi e maconha. Após mostrar o lugar onde a droga estava o jovem tentou fugir, correndo, na chuva, por um morro da comunidade. Minutos depois ele foi encontrado pelos policiais civis no meio da mata.

Ícaro foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.